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Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ 0-2: Άνετο πέρασμα με Ζίνι και Γκεοργκίεφ

Η ΑΕΚ, με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της, επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ 0-2: Άνετο πέρασμα με Ζίνι και Γκεοργκίεφ
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Με νίκη ξεκίνησε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Ένωση, με πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, έχασε πολλές ευκαιρίες στη Χρυσούπολη, παρουσία 3.000 φίλων της, αλλά με το γκολ του Ζίνι στο 10' και του Γκεοργκίεφ στο 83' επικράτησε 2-0 του τοπικού Νέστου.

Πλην των δύο τερμάτων η ΑΕΚ είχε δοκάρι στο 9’ με τον Γκατσίνοβιτς και σημαντικές ευκαιρίες για να σημειώσει μία πολύ πιο ευρεία νίκη και να πετύχει κι άλλα γκολ με τους Ζίνι (3’, 62’), Μάνταλο (43’), Γκατσίνοβιτς (45’+2’), Αλεξίου (53’), Καλοσκάμη (73’) και Μάγερ (74’).

Διαιτητής: Λευτέρης Κατόπης (Σάμου)

Κίτρινες: 90’+2’ Κανταβέ

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (Τίμος Καβακάς): Αστράς, Γκιώνης, Δερμιτζάκης, Παντεκίδης (66' Τουτόντα), Τριμμάτης (60' λ.τρ. Στοϊλίκοβιτς), Θωμαΐδης, Μπαλτάς (66' Καντάβε), Μαϊδανός, Τότσκα, Κασέμι (66' Σαπουντζής), Γιακουμάκης (75' Σταυρόπουλος).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Αλεξίου (57' λ.τρ. Χριστακόπουλος), Λυκογιάννης (62' Πήλιος), Αριάγκα, Κάιρινεν (62' Μάγερ), Καλοσκάμης (84' Αργυρίου), Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς (84' Ζουμπκόφ), Ζίνι.

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