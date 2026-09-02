Μαρκό - Κηφισιά 2-2: Έσωσε τον βαθμό με buzzer-beater του Αλεξόπουλου η ομάδα των Μεσογείων (videos)

Μοιρασμένους βαθμούς πήραν Μαρκό και Κηφισιά, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 2-2 στο Δημοτικό Στάδιο Καισαριανής, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Μαρκό πήρε το προβάδισμα στο 15’ με γκολ του Σεμπά, ενώ η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με τα τέρματα των Θεοδωρίδη στο 19' και Λίγδα στο 52'. Η ομάδα των Μεσογείων κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με γκολ του Αλεξόπουλου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου πήρε πρώτη το προβάδισμα με τον Σεμπά στο 15ο λεπτό, μετά από εξαιρετική σέντρα του Μεντόσα.

Η Κηφισιά όμως αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε στο 19'. Ο Αποστολάκης με μία εκπληκτική κάθετη μπαλιά βρήκε τον Θεοδωρίδη και αυτός με συρτό διαγώνιο πλασέ νίκησε τον Έξαρχο.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Θεοδωρίδης δημιούργησε τη φάση και ο Λίγδας με πλασέ στην κίνηση έγραψε το 1-2.

Η Μαρκό προσπάθησε να απαντήσει και στο 68' κέρδισε πέναλτι για χέρι του Έμπο. Ο Ελ Αραμπί ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Αναγνωστόπουλος έπεσε σωστά στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε την μπάλα, κρατώντας το προβάδισμα της Κηφισιάς.

Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και συνέχισαν να πιέζουν για την ισοφάριση. Ο Αναγνωστόπουλος χρειάστηκε να επέμβει και στο 79', αποκρούοντας εντυπωσιακά το δυνατό σουτ του Μεντόσα.

Τελικά, η πίεση της Μαρκό απέφερε καρπούς στις καθυστερήσεις. Στο 94ο λεπτό, ο Αλεξόπουλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μεντόσα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Μαρκό - Κηφισιά 2-2

Γκολ: 15' Σεμπά, 90+4' Αλεξόπουλος - 19' Θεοδωρίδης, 52' Λίγδας

Διαιτητής: Φίτσας (Πρέβεζας/Λευκάδας)

Κίτρινες: 68' Φατιόν - 21' Λίγδας, 76' Αντόνισε

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσάκνης (86' Αλεξόπουλος), Καστάνιο, Σμάλης, Φατιόν, Μιλόγεβιτς (60' Κυριακίδης), Μεντόσα (86' Οικονομίδης), Μίλερ, Σεμπά, Ελ Αραμπί.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Πολυκράτης (46' Καλοσκάμης), Πέτκοφ, Ζολιμπουά, Αποστολάκης, Έμπο (84' Δοϊρανλής), Γιάγκνε (62' Ρουκουνάκης), Λίγδας, Εμπουλά Θεοδωρίδης, Μπένι.