Ο Τιάγκο Νους αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον ΟΦΗ, με τον Αργεντινό να βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές, μετά τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Οι Κρητικοί ψάχνουν τον αντικαταστάτη του παίκτη που ήταν υπερπολύτιμος στην περσινή πορεία κατάκτησης του Κυπέλλου, θέλοντας να προλάβουν να τον δηλώσουν σήμερα στην ευρωπαϊκή τους λίστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΦΗ έκανε πρόταση στον Βόλο για την απόκτηση του Λάζαρου Λάμπρου, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην ομάδα της Κρήτης, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.