ΟΦΗ: Βρήκε τον αντικαταστάτη του Νους - Πρόταση στον Βόλο για Λάμπρου
Ο ΟΦΗ επιχειρεί να αποκτήσει τον Λάζαρου Λάμπρου από τον Βόλο για να αντικαταστήσει τον Τιάγκο Νους και να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα.
Ο Τιάγκο Νους αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον ΟΦΗ, με τον Αργεντινό να βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές, μετά τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
Οι Κρητικοί ψάχνουν τον αντικαταστάτη του παίκτη που ήταν υπερπολύτιμος στην περσινή πορεία κατάκτησης του Κυπέλλου, θέλοντας να προλάβουν να τον δηλώσουν σήμερα στην ευρωπαϊκή τους λίστα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΦΗ έκανε πρόταση στον Βόλο για την απόκτηση του Λάζαρου Λάμπρου, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην ομάδα της Κρήτης, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.
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