Στον Ατρόμητο ο Σερζίνιο

Την πέμπτη μεταγραφή του ανακοίνωσε ο Ατρόμητος, καθώς ο Σερζίνιο είναι πλέον ποδοσφαιριστής της ομάδας του Περιστερίου. Ο Σερζίνιο αποκτήθηκε ως ελεύθερος από τον Ατρόμητο, υπέγραψε συμβόλαιο 1+1 χρόνου και επέλεξε τη φανέλα με το νούμερο 70. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τέθηκε άμεσα στη διάθεση του Ντούσαν Κέρκεζ.

Η ανακοίνωση:

Η 5η μεταγραφή της ομάδας μας είναι γεγονός και ο Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σερζίνιο. Έμπειρος, με ευρωπαϊκές συμμετοχές. «πλούσιες» παραστάσεις και προερχόμενος από την κορυφαία σεζόν της καριέρας του. Υπέγραψε για 1+1 χρόνο, διάλεξε τη φανέλα με το νούμερο «.» και δήλωσε… ανυπόμονος για το ντεμπούτο του! Πέρασε με εντυπωσιακή επιτυχία όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την απόκτηση του Σερζίνιο, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική της γραμμή με έναν ποδοσφαιριστή με σημαντική εμπειρία από το τουρκικό πρωτάθλημα και ευρωπαϊκές παραστάσεις.

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος, γεννημένος στις 6 Απριλίου 1995 στο Μπέλο Οριζόντε, έχει ύψος 1,80 μ., είναι δεξιοπόδαρος και αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ, έχοντας τη δυνατότητα να παίξει και στη δεξιά πλευρά.

Ο Σερζίνιο έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Skënderbeu, Laçi, Rabotnički και Shkupi, ενώ με την τελευταία κατέγραψε 54 συμμετοχές και 14 γκολ. Παράλληλα, έχει αγωνιστεί στα προκριματικά του UEFA Europa League με τη Shkupi, τη σεζόν 2019-20, καταγράφοντας και ασίστ!

Στη συνέχεια αγωνίστηκε για τρεις σεζόν στην Τουρκία με τη Giresunspor, πριν επιστρέψει στη Βραζιλία για τη Vasco da Gama και την Criciúma. Τον Ιανουάριο του 2025 επέστρεψε στην Τουρκία για λογαριασμό της Fatih Karagümrük.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του στην Τουρκία, καταγράφοντας 36 συμμετοχές, 9 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, με τα 9 γκολ του ήταν ο πρώτος σκόρερ μεταξύ των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονταν στη θέση του στο τουρκικό πρωτάθλημα!

Ο Σερζίνιο έρχεται στον Ατρόμητο ως ελεύθερος, υπογράφει για 1+1 χρόνο και επιλέγει τη φανέλα «70».

Να σημειωθεί πως πέρασε με εντυπωσιακή επιτυχία κάθε λογής εξέταση, προτού υπογράψει το συμβόλαιό του, και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Ντούσαν Κέρκεζ.

Μετά τα τυπικά της διαδικασίας, ο ίδιος δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα συμβόλαιο με τον Ατρόμητο. Ελπίζω να κάνουμε μία μεγάλη σεζόν μαζί και να πετύχουμε όλους τους στόχους μας.

Ποιος ήταν ο λόγος που επέλεξες τον Ατρόμητο;

Είχα πολλές προτάσεις σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο, από διάφορες ομάδες. Εγώ ήθελα μία αλλαγή να φύγω από την Τουρκία. Μίλησα με τον κ. Κέρκεζ, τον κ. Αγγελόπουλο, με έπεισε ο τρόπος που μου μίλησαν και το πόσο με ήθελαν στην ομάδα. Για αυτό και διάλεξα τον Ατρόμητο.»

Σε ό,τι αφορά το προπονητικό κέντρο και όσα έχει δει ως τώρα στο Περιστέρι, είπε:

«Μου αρέσουν πάρα πολύ οι εγκαταστάσεις της ομάδας. Οργανωμένες και επαγγελματικές. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής για να δουλέψει!»

Θα ήθελε να πει κάτι στον κόσμο της ομάδας;

«Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, θέλω να το ξέρει ο κόσμος. Πάμε όλοι μαζί, ενωμένοι, να πετύχουμε κάτι καλό. Ανυπομονώ να αγωνιστώ με τον Ατρόμητο, να παίξω το πρώτο μου ματς. Μπορούμε να κάνουμε ωραία πράγματα , είμαι σίγουρος!»

Σερζίνιο, καλώς ήρθες στον Ατρόμητο!