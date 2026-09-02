Παναθηναϊκός για Ουναΐ: «Η μαγεία επιστρέφει» (Video)

Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, δεν κρύβεται μετά τη σπουδαία συμφωνία για τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός διεθνής στο… 90 της προθεσμίας, γυρίζει πίσω για να φορέσει τα «πράσινα».

Η ΠΑΕ επέλεξε να προαναγγείλει την τεράστια μεταγραφή, με ένα video. Το οποίο κάνει λόγο για μαγεία που επιστρέφει!

Δείτε το video: