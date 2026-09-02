Παναθηναϊκός για Ουναΐ: «Η μαγεία επιστρέφει» (Video)
Η προαναγγελία της τεράστιας μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ, με ένα video που έχει μπόλικη Αθήνα και… μαγεία.
Ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, δεν κρύβεται μετά τη σπουδαία συμφωνία για τον Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός διεθνής στο… 90 της προθεσμίας, γυρίζει πίσω για να φορέσει τα «πράσινα».
Η ΠΑΕ επέλεξε να προαναγγείλει την τεράστια μεταγραφή, με ένα video. Το οποίο κάνει λόγο για μαγεία που επιστρέφει!
Δείτε το video:
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