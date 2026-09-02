· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ξεκουράζει Καμαρά – Η αποστολή για Νίκη Βόλου

Οι παίκτες που πήρε μαζί του ο Νίστρουπ για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας την Πέμπτη (3/9) στο ΟΑΚΑ. 

Παναθηναϊκός: Ξεκουράζει Καμαρά – Η αποστολή για Νίκη Βόλου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρεμιέρα του στο Κύπελλο Ελλάδας, απέναντι στη Νίκη Βόλου (Πέμπτη 3/9). Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είναι επιβαρυμένος απ’ τα συνεχόμενα παιχνίδια.

Η ενημέρωση των «πράσινων» και η αποστολή:

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Ο Ρόκα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 (video)

21:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Ο Μπρούνο με «κεραυνό» έγραψε το 3-0 (video)

21:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Ο Σα διπλασίασε τα τέρματα των «ερυθρολεύκων» (video)

21:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η αντίδραση της ΚΑΕ για τον Ουναΐ και η «απάντηση» της ΠΑΕ

21:17 SUPER LEAGUE

Ροντινέι: Επίσημα στη Σάντος μέχρι το 2027 - Το «αντίο» του Ολυμπιακού

21:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που θα έχουμε τον Ζοάο Μάριο, είναι πολύ καλή κίνηση για εμάς»

20:58 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός για Ουναΐ: «Η μαγεία επιστρέφει» (Video)

20:49 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ξεκουράζει Καμαρά – Η αποστολή για Νίκη Βόλου

20:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Ο Γκονζάλες άνοιξε λογαριασμό με τα «ερυθρόλευκα» (video)

20:19 SUPER LEAGUE

Στον Ατρόμητο ο Σερζίνιο

20:11 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένια» η Σπανουδάκη στα 200μ.

20:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από την ισοπαλία της Μαρκό με την Κηφισιά στο Κύπελλο Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας