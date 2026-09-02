Παναθηναϊκός: Ξεκουράζει Καμαρά – Η αποστολή για Νίκη Βόλου

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την πρεμιέρα του στο Κύπελλο Ελλάδας, απέναντι στη Νίκη Βόλου (Πέμπτη 3/9). Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα έχει τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είναι επιβαρυμένος απ’ τα συνεχόμενα παιχνίδια.

Η ενημέρωση των «πράσινων» και η αποστολή:

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.