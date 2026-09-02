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Παναθηναϊκός: Οριστικό - Έρχεται Ελλάδα ο Ουναΐ για να κλείσει τη μεταγραφή!

Ο Αζεντίν Ουναΐ μπήκε στο αεροπλάνο για την Αθήνα, προκειμένου να κλείσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός: Οριστικό - Έρχεται Ελλάδα ο Ουναΐ για να κλείσει τη μεταγραφή!
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Την απόλυτη υπέρβαση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφτασε σε συμφωνία για την επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μουντιαλικός Μαροκινός παιχταράς είναι έτοιμος να φορέσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του την πράσινη φανέλα, καθώς οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική προφορική συμφωνία τόσο με τον 26χρονο διεθνή μέσο, όσο και με την Τζιρόνα.

Το deal περιλαμβάνει την απευθείας μεταγραφή, με το ποσό να ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους, σε μια ακόμη οικονομική υπέρβαση του Γιάννη Αλαφούζου.

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