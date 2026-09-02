Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Νους - Ποσοστό μεταπώλησης και... Αθανασίου στη συμφωνία με ΟΦΗ

Μια ακόμα μεταγραφή ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός λίγο πριν την εκπνοή της δήλωσης της ευρωπαϊκής του λίστας στην UEFA.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Κρήτη, οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε προποφορική συμφωνία με τον ΟΦΗ, με το deal να περιλαμβάνει και ποσοστό μεταπώλησης.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου μέχρι το 2028.

Ο Νους θα μεταβεί άμεσα στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, ώστε εν συνεχεία να πέσουν και οι υπογραφές που θα σφραγίσουν τη μεταγραφή.