Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο για τους «ερυθρόλευκους»

Ο γκαρντ που είχε εξαιρετική σεζόν στη EuroLeague την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε υποχρεώσεις με τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ολοκλήρωσε τα ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου και μπήκε στο αεροπλάνο για την Ελλάδα. Εδώ όπου είναι το νέο του σπίτι, καθώς είναι παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο πρώην άσος της Βαλένθια, προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» με πτήση μέσω Μαδρίτης. Έτοιμος να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, αρχίζοντας δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Ίσως, μάλιστα, να ακολουθήσει την αποστολή και για το τουρνουά της Κρήτης, όπου θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου.