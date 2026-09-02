ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Κουτσογούλας και Φίλης στην ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την ΑΕΛ, στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα τους, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε εκτεταμένο rotation.

Κουτσογούλας και Φίλης παίρνουν φανέλα βασικού, όντας οι δύο νεαροί που πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Πόποβιτς. Κουτσογούλας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Μπρούνο στην άμυνα. Φίλης και Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Σε ελεύθερο ρόλο πίσω απ’ τον επιθετικό, ο Σα. Φορτούνης και Ζέλσον Μαρτίνς στα «φτερά», με τον Γκονζάλες κορυφή στην επίθεση.