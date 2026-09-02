· Ολυμπιακός

ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Κουτσογούλας και Φίλης στην ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την πρεμιέρα της ομάδας του Πειραιά στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. 

ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Κουτσογούλας και Φίλης στην ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την ΑΕΛ, στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα τους, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε εκτεταμένο rotation.

Κουτσογούλας και Φίλης παίρνουν φανέλα βασικού, όντας οι δύο νεαροί που πρέπει να βρίσκονται στην ενδεκάδα.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Πόποβιτς. Κουτσογούλας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο και Μπρούνο στην άμυνα. Φίλης και Φρόιλερ στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Σε ελεύθερο ρόλο πίσω απ’ τον επιθετικό, ο Σα. Φορτούνης και Ζέλσον Μαρτίνς στα «φτερά», με τον Γκονζάλες κορυφή στην επίθεση.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από την ισοπαλία της Μαρκό με την Κηφισιά στο Κύπελλο Ελλάδας

19:54 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οριστικό - Έρχεται Ελλάδα ο Ουναΐ για να κλείσει τη μεταγραφή!

19:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Ζαν Μοντέρο για τους «ερυθρόλευκους»

19:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΛ - Ολυμπιακός

19:44 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Βρήκε τον αντικαταστάτη του Νους - Πρόταση στον Βόλο για Λάμπρου

19:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Τα highlights από τη νίκη της Ένωσης για το Κύπελλο Ελλάδας (video)

19:34 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Κηφισιά 2-2: Έσωσε τον βαθμό με buzzer-beater του Αλεξόπουλου η ομάδα των Μεσογείων (videos)

19:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Κουτσογούλας και Φίλης στην ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

19:19 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Νους - Ποσοστό μεταπώλησης και... Αθανασίου στη συμφωνία με ΟΦΗ

19:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό - Κηφισιά: Ο Λίγδας έκανε την ανατροπή, μετά από γύρισμα του Θεωδορίδη (video)

19:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Το γκολ του Γκεοργκίεφ που «κλείδωσε» τη νίκη (video)

18:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ 0-2: Άνετο πέρασμα με Ζίνι και Γκεοργκίεφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας