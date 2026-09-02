Μεσογειακοί Αγώνες: «Ασημένια» η Σπανουδάκη στα 200μ.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη τερμάτισε στη δεύτερη θέση με χρόνο 23.07, βελτιώνοντας κατά δύο εκατοστά το φετινό της ρεκόρ, το οποίο είχε σημειώσει μόλις μία ημέρα νωρίτερα στον προκριματικό.

Αυτό ήταν το δεύτερο ασημένιο μετάλλιο της Ελληνίδας πρωταθλήτριας στη διοργάνωση, καθώς δύο ημέρες πριν είχε κατακτήσει το αργυρό και με την Εθνική ομάδα 4Χ100μ. Γυναικών. Παράλληλα, το μετάλλιο της Ελληνίδας αθλήτριας αποτέλεσε το πέμπτο ελληνικό ασημένιο στη διοργάνωση, μετά τα ατομικά αργυρά των Χρήστου Φραντζεσκάκη, Αντώνη Μέρλου και Πολυνίκης Εμμανουηλίδου.

Αγωνιζόμενη στην πέμπτη διαδρομή, η Σπανουδάκη έκανε πολύ καλή εκκίνηση και παρέμεινε μέχρι τα τελευταία μέτρα στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Τελικά, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τη Βιτόρια Φοντάνα, η οποία αγωνίστηκε μπροστά στο κοινό της και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 22.93, σημειώνοντας επίσης φετινό ρεκόρ.

Το βάθρο συμπλήρωσε η Τουρκάλα Σιλά Κόλογλου με 23.12, μόλις πέντε εκατοστά πίσω από τη Σπανουδάκη. Τέταρτη τερμάτισε η Ισπανίδα Άλμπα Μπορέρο Ζεράρ με 23.26, ενώ την πέμπτη θέση κατέλαβε η Ελίφ Πολάτ από την Τουρκία με 23.32.

Η Σπανουδάκη επιβεβαίωσε έτσι την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση, καθώς στον προκριματικό είχε σημειώσει την καλύτερη επίδοση του γύρου με 23.09.