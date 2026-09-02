Παναθηναϊκός: Η αντίδραση της ΚΑΕ για τον Ουναΐ και η «απάντηση» της ΠΑΕ

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού είναι ενωμένη και το δείχνει σε κάθε στιγμή. Ειδικά στις χαρές των τμημάτων, τις οποίες μοιράζονται όλα τα μέρη του συλλόγου. Έτσι γίνεται και με τη σπουδαία μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έκανε ανάρτηση ως σχόλιο στο video της ΠΑΕ, για την… μαγεία του Μαροκινού που επιστρέφει. Με ένα πρόσωπο εντυπωσιασμού και μια καταπράσινη καρδιά.

Η ΠΑΕ απάντησε με τον εξής τρόπο: «Ξέρετε ένα, δύο, ή επτά πράγματα σχετικά με τη μαγεία». Συμπληρώνοντας το σχόλιο με επτά αστέρια!