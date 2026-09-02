ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Μετά το σημαντικό «διπλό» στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (1-2), ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο Κύπελλο Ελλάδας, αντιμετωπίζοντας τον ΟΦΗ στην Τούμπα. Η αναμέτρηση αποτελεί παράλληλα ένα «remake» του περσινού τελικού της διοργάνωσης.

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε σχηματισμό 4-3-3, δίνοντας φανέλα βασικού στον 20χρονο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, ο οποίος αποκτήθηκε από την Παρτίζαν έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της Τούμπας.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τσιφτσής, με τον Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Μπάμπα στα αριστερά. Στο κέντρο της άμυνας θα αγωνιστούν οι Μιχαηλίδης και Μπαταούλας.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται οι Τέιλορ, Σανταμαρία και Ούγκρεσιτς, ενώ πίσω από τον προωθημένο Μύθου θα κινούνται οι Τάισον και Ζίβκοβιτς.

Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί στην Τούμπα με σημαντική απουσία, καθώς ο Τιάγκο Νους έμεινε εκτός αποστολής. Ο Αργεντινός βρίσκεται στην Αθήνα και υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Αντίθετα, κανονικά στη βασική ενδεκάδα βρίσκεται ο Γιάννης Αποστολάκης. Ο 21χρονος μέσος αναμένεται επίσης να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, όμως στην περίπτωσή του τα δεδομένα είναι διαφορετικά, καθώς προβλέπεται να παραμείνει στο Ηράκλειο ως δανεικός για έναν χρόνο.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Μύθου.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Γκονθάλεθ, Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καινουργιάκης, Κανελλόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης, Αΐτόρ, Κόντρο.