Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1: Δύσκολο «πέρασμα» από τις Σέρρες για τους Περιστεριώτες

Τα βρήκε… σκούρα ο Ατρόμητος στις Σέρρες. Οι Περιστεριώτες αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες κόντρα στον Πανσερραϊκό, στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Κυπέλλου. Κατάφεραν τελικά να πάρουν τη νίκη με 1-0 προς το τέλος της αναμέτρησης.

Το ματς ήταν μοιρασμένο, με τους φιλοξενούμενους να έχουν επτά Έλληνες στο βασικό τους σχήμα. Οι Σερραίοι απ’ την πλευρά τους, είχαν ενδεκάδα με 10 Έλληνες.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ήρθε στο 82ο λεπτό. Ο Ηλιάδης έκανε λάθος, ο Κώτσης έκανε την πάσα και ο Τσιλούλης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Ηλιάδης, Σακαλίδης, Βερνάρδος, - Τσακμάκης. Ρουμιάντσεφ, Τσαντήλας, Τσιλούλης

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Τάχατος, Μορέιρα, Στάικος, Ρουμιάντσεβ (72΄ Λιάσος), Τσέλιος (85΄ Αρμουγκόμ), Βερνάρδος, Μασκανάκης (46΄ Αδάμ), Πασάς (46΄ Τεϊσέιρα)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Λυρατζής, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον (62΄ Τσακμάκης), Παπαδόπουλος, Κώτσης (84΄ Αμπαρτζίδης), Μουντουσαμί, Νούνιες (84΄ Καραμάνης), Τσαντίλας (62΄ Τσιλούλης), Πνευμονίδης (70΄ Μπάτος), Τζοβάρας.