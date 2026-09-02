· Ατρόμητος · Πανσερραϊκός

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1: Δύσκολο «πέρασμα» από τις Σέρρες για τους Περιστεριώτες

Το γκολ του Τσιλούλη 8 λεπτά πριν τα 90’, έκρινε το νικητή στο ματς των Σερρών, με την ομάδα της Super League να αρχίζει με νίκη τη League Phase. 

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1: Δύσκολο «πέρασμα» από τις Σέρρες για τους Περιστεριώτες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα βρήκε… σκούρα ο Ατρόμητος στις Σέρρες. Οι Περιστεριώτες αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες κόντρα στον Πανσερραϊκό, στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Κυπέλλου. Κατάφεραν τελικά να πάρουν τη νίκη με 1-0 προς το τέλος της αναμέτρησης.

Το ματς ήταν μοιρασμένο, με τους φιλοξενούμενους να έχουν επτά Έλληνες στο βασικό τους σχήμα. Οι Σερραίοι απ’ την πλευρά τους, είχαν ενδεκάδα με 10 Έλληνες.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, ήρθε στο 82ο λεπτό. Ο Ηλιάδης έκανε λάθος, ο Κώτσης έκανε την πάσα και ο Τσιλούλης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Ηλιάδης, Σακαλίδης, Βερνάρδος, - Τσακμάκης. Ρουμιάντσεφ, Τσαντήλας, Τσιλούλης

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Τάχατος, Μορέιρα, Στάικος, Ρουμιάντσεβ (72΄ Λιάσος), Τσέλιος (85΄ Αρμουγκόμ), Βερνάρδος, Μασκανάκης (46΄ Αδάμ), Πασάς (46΄ Τεϊσέιρα)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Λυρατζής, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον (62΄ Τσακμάκης), Παπαδόπουλος, Κώτσης (84΄ Αμπαρτζίδης), Μουντουσαμί, Νούνιες (84΄ Καραμάνης), Τσαντίλας (62΄ Τσιλούλης), Πνευμονίδης (70΄ Μπάτος), Τζοβάρας.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:14 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ξανά στα «κιτρινόμαυρα» ο Ζοάο Μάριο

23:13 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στη μεικτή 4Χ100μ.

23:02 SUPER LEAGUE

Κονούρ: «Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιάκιτς»

22:40 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Πολυτέλεια πριν και μετά τη σκληρή δουλειά

22:26 SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1: Δύσκολο «πέρασμα» από τις Σέρρες για τους Περιστεριώτες

22:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

21:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 0-4: Άνετο πέρασμα με τεσσάρα από την Λάρισα για τους «ερυθρολεύκους»

21:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες των ομάδων

21:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Ο Ρόκα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 (video)

21:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Ο Μπρούνο με «κεραυνό» έγραψε το 3-0 (video)

21:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ - Ολυμπιακός: Ο Σα διπλασίασε τα τέρματα των «ερυθρολεύκων» (video)

21:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η αντίδραση της ΚΑΕ για τον Ουναΐ και η «απάντηση» της ΠΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας