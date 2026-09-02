Παναθηναϊκός AKTOR: Πολυτέλεια πριν και μετά τη σκληρή δουλειά

Το Telekom Center Athens είναι έτσι κι αλλιώς ένα πολυτελές γήπεδο. Τις παροχές του απολαμβάνουν οι φίλοι του «τριφυλλιού». Το ίδιο, φυσικά, συμβαίνει με τα μέλη της ομάδας του Παναθηναϊκού AKTOR. Πλέον, η εμπειρία έχει πάει σε νέο επίπεδο.

Η ΚΑΕ δημοσίευσε φωτογραφίες με τους παίκτες να παίρνουν πρωινό και να γευματίζουν στο Platinum Lounge. Με κορυφαία αθλητική διατροφή.

Το μήνυμα της ΚΑΕ αναφέρει:

«Η καθημερινή ζωή στον Παναθηναϊκό BC AKTOR φτάνει τα ελίτ διεθνή πρότυπα

Κάθε πρωί πριν την είσοδο στο Glass Floor και αμέσως μετά το τέλος της προπόνησης, οι παίκτες και το προπονητικό μας team συγκεντρώνονται στο ολοκαίνουργιο Platinum Lounge μέσα στο Telekom Center Athens.

Η ελίτ αθλητική διατροφή και η κορυφαία φροντίδα συναντούν την απόλυτη οικογενειακή ατμόσφαιρα».