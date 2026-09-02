Μεσογειακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στη μεικτή 4Χ100μ.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στον στίβο των Μεσογειακών Αγώνων, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στη μεικτή σκυταλοδρομία 4Χ100μ.

Μεσογειακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στη μεικτή 4Χ100μ.
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Οι Βασίλης Μυριανθόπουλος, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισαν σε 41.74 στον τελικό της μεικτής 4Χ100μ., χαρίζοντας στην Ελλάδα το έκτο και τελευταίο της μετάλλιο στα αγωνίσματα του στίβου.

Η ελληνική τετράδα αγωνίστηκε στην έκτη διαδρομή και πραγματοποίησε μια πολύ καλή κούρσα, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στο βάθρο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η οικοδέσποινα Ιταλία με 40.98, ενώ η Γαλλία τερμάτισε δεύτερη με 41.50. Τέταρτη έμεινε η Τουρκία με 42.17.

Το χάλκινο μετάλλιο αποτέλεσε τον ιδανικό επίλογο για την ελληνική ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε την παρουσία της στον στίβο με συνολικά έξι μετάλλια: πέντε αργυρά και ένα χάλκινο.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων του στίβου ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά και οι ελληνικές συμμετοχές στη διοργάνωση. Την τελευταία ημέρα, στις 3 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένος μόνο ο ημιμαραθώνιος ανδρών και γυναικών, χωρίς ελληνική εκπροσώπηση.

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