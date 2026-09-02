Μεσογειακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στη μεικτή 4Χ100μ.

Οι Βασίλης Μυριανθόπουλος, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Σωτήρης Γκαραγκάνης και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου τερμάτισαν σε 41.74 στον τελικό της μεικτής 4Χ100μ., χαρίζοντας στην Ελλάδα το έκτο και τελευταίο της μετάλλιο στα αγωνίσματα του στίβου.

Η ελληνική τετράδα αγωνίστηκε στην έκτη διαδρομή και πραγματοποίησε μια πολύ καλή κούρσα, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στο βάθρο. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η οικοδέσποινα Ιταλία με 40.98, ενώ η Γαλλία τερμάτισε δεύτερη με 41.50. Τέταρτη έμεινε η Τουρκία με 42.17.

Το χάλκινο μετάλλιο αποτέλεσε τον ιδανικό επίλογο για την ελληνική ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε την παρουσία της στον στίβο με συνολικά έξι μετάλλια: πέντε αργυρά και ένα χάλκινο.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των αγωνισμάτων του στίβου ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά και οι ελληνικές συμμετοχές στη διοργάνωση. Την τελευταία ημέρα, στις 3 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένος μόνο ο ημιμαραθώνιος ανδρών και γυναικών, χωρίς ελληνική εκπροσώπηση.