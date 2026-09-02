Άνοιξαν οι ουρανοί στην Τούμπα: Προσωρινή διακοπή στο ΠΑΟΚ - ΟΦΗ λόγω βροχής

Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - ΟΦΗ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η βροχή έγινε καταρρακτώδης, με αποτέλεσμα ο αγωνιστικός χώρος να επιβαρυνθεί σημαντικά.

Σε συνδυασμό με τους δυνατούς ανέμους, οι συνθήκες κρίθηκαν ακατάλληλες για τη συνέχιση της αναμέτρησης και το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε στην ώρα του.

Αφού οι δύο παίκτες έτρεξαν στα αποδυτήρια, μετά από μερικά λεπτά, ο διαιτητής Πολυχρόνης βγήκε στο γήπεδο, έλεγξε τις συνθήκες και αποφάσισε τη συνέχιση του αγώνα.

Δείτε βίντεο: