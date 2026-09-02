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Κονούρ: «Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιάκιτς»

Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Κριστιάν Γιάκιτς για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο Δικέφαλος βρίσκεται πλέον σε διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ για την απόκτηση του 29χρονου μέσου.

Κονούρ: «Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιάκιτς»
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O ΠΑΟΚ έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Γιάκιτς και τους εκπροσώπους του για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Παράλληλα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ανοίξει κύκλο διαπραγματεύσεων με την Άουγκσμπουργκ, προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο «Δικέφαλος» θέλει να ενισχύσει άμεσα τη μεσαία γραμμή του και ο Γιάκιτς βρίσκεται ψηλά στη λίστα του. Ωστόσο, ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχει διαφορά ως προς τους όρους της συμφωνίας. Η Άουγκσμπουργκ φέρεται να επιθυμεί είτε την κανονική μεταγραφή του Κροάτη είτε έναν δανεισμό που θα περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ επιμένει στην πρόταση για απλό δανεισμό με οψιόν αγοράς, χωρίς υποχρέωση να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή στο τέλος της περιόδου.

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