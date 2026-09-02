Παναθηναϊκός: Το τεράστιο deal για Ουναΐ – Στην Αθήνα ο Μαροκινός!

Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Ο Μαροκινός έχει την ποιότητα και την προσωπικότητα, για να αποτελέσει τον ξεχωριστό παίκτη που ήθελε ο Παναθηναϊκός. Για να γίνει περισσότερα από απλά ένας… αρτίστας στο χορτάρι.

Το deal με τη Τζιρόνα, δεν ήταν εύκολο και σίγουρα δεν ήταν φθηνό. Η συμφωνία «έκλεισε» με το υψηλότερο ποσό που έχει δώσει ποτέ ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει ποδοσφαιριστή. Κάνοντας τον Ουναΐ την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του.

Η συμφωνία «έκλεισε» στα 11.000.000 ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του Μαροκινού. Όμως δεν σταματά εκεί. Κάθε χρόνο το «τριφύλλι» θα δίνει 1.000.000 ευρώ για επιπλέον 10%. Οπότε θα χρειαστεί άλλα 3 εκατ. για να αποκτήσει το 100%, σε βάθος τριετίας. Με το συνολικό deal να φτάνει τα 14 εκατ.

Προσγειώθηκε μετά τις 23:00

Ο Ουναΐ μόλις συμφώνησαν ο Παναθηναϊκός και η Τζιρόνα, σχεδόν αμέσως άρχισε το ταξίδι για την Ελλάδα. Ο ποδοσφαιριστής πίεζε με κάθε τρόπο για να φορέσει ξανά Πράσινα, με αποτέλεσμα να μην προπονείται καν με την ομάδα της Καταλονίας.

Λίγο μετά τις 23:00 προσγειώθηκε η πτήση του στο "Ελ. Βενιζέλος". Τον περίμενε αυτοκίνητο μέσα στην πίστα, για να τον παραλάβει και να φύγει αμέσως για την ολοκλήρωση των διαδικαστικών της μεταγραφής.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τη διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων, πρόλαβε και την ολοκλήρωσε στο εξωτερικό για λογαριασμό του Παναθηναϊκού!