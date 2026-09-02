Ενισχύθηκε με Τριφύλλη ο Παναθηναϊκός

Αναλυτικά:

"Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Άννα Μαρία Τριφύλλη για το τμήμα πυγμαχίας.Η 20χρονη (Ημ. Γέννησης 2/11/2006) πυγμάχος θεωρείται από τις ανερχόμενες αθλήτριες της πυγμαχίας. Η Τριφύλλη ξεκίνησε την πορεία της από το kick boxing και στη συνέχει μεταπήδησε στην πυγμαχία, όπου μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό.

Έχει κατακτήσει ένα χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο, δύο χάλκινα ευρωπαϊκά, καθώς και δύο χρυσά παγκόσμια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην κορυφή των διεθνών διοργανώσεων. Σε εθνικό επίπεδο έχει αναδειχθεί πέντε φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας, επιτυγχάνοντας συνεχείς διακρίσεις και εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες της νέας γενιάς. Η Τριφύλλη το 2025 υπέγραψε το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Fighting Performance και την RF Sports Management, εγκαινιάζοντας την επαγγελματική της πορεία και ενισχύοντας τη θέση της ως ένα από τα πιο υποσχόμενα νέα πρόσωπα της ελληνικής και διεθνούς πυγμαχίας".

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Άννα Μαρία Τριφύλλη σημείωσε τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα αγωνίζομαι στον Παναθηναϊκό. Είναι και το επίθετό μου Τριφύλλη, οπότε κουμπώνει ωραία. Όταν σε προσεγγίζει ένας τόσος μεγάλος Σύλλογος νιώθεις δέος και αυτό αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για πολλή δουλειά. Οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά αφού ένα από τα όνειρά μου είναι να καταφέρω να προκριθώ στους Ολυμπιακούς αγώνες».