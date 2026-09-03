Το μπαμ του καλοκαιριού με Ουναΐ και ο Αλαφούζος έκανε δώρο στον κόσμο που είναι σε έξαρση!

Αυτό είναι το μπαμ του καλοκαιριού. Αυτή είναι η κορυφαία μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι. Ο Ουναΐ που έκανε παπάδες στο Μουντιάλ με το Μαρόκο και κοίταγε να πάει στην Σίτι, την Μπαρτσελόνα, την Ατλέτικο Μαδρίτης, ή σε κάποια ομάδα σε τοπ πρωτάθλημα έρχεται με την καρδιά του και επειδή το θέλει πολύ στον Παναθηναϊκό.

Οχι δανεικός, όπως την προηγούμενη φορά, αλλά με μεταγραφή και αφού ο Παναθηναϊκός θα δώσει συνολικά 14 εκ. ευρώ στην Χιρόνα. Πριν ένα μήνα ο Ουναΐ δεν έβλεπε την Ελλάδα και το μυαλό του ήταν σε Ισπανία, Αγγλία και σήμερα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι αληθινό.

Και αυτή η μεταγραφή έγινε, διότι το ήθελε πολύ ο Γιάννης Αλαφούζος, που έκανε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού και όπως λέει κάνει τον παίκτη δώρο στον κόσμο και διότι ο Στέφανος Κοτσόλης το διαχειρίστηκε το θέμα άψογα με ψυχραιμία. Και αυτό έγινε, παρά το γεγονός, ότι μία σίγουρη συμφωνία πριν μία ημέρα πήγε να την χαλάσει το μπάσιμο της ΝΕΟΜ του τεχνικού διευθυντή Κούλη Δουρέκα, που χρόνια ήταν στέλεχος του Ολυμπιακού. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Η ομάδα από την Σαουδική Αραβία έδωσε περίπου 20 εκ. ευρώ και η Χιρόνα, ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει σε μικρότερο ποσό με τον Παναθηναίκό ζήταγε 20. Τελικά η στάση του παίκτη, που τα βρήκε με τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες ημέρες για 4ετές συμβόλαιο με το μεγαλύτερο ποσό σε όλη την ομάδα(όχι τα 4 εκ. ευρώ, αλλά λιγότερα) έπαιξε βασικό ρόλο, για να γίνει η μεταγραφή. Μονο στον Παναθηναϊκό πάω, πουθενά αλλού ούτε στην Αραβία" είπε ο Ουναΐ στην Χιρόνα και πήρε το αεροπλάνο και έφυγε από την Ισπανία χθες. Η Χιρόνα είδε, ότι θα της μείνει ο παίκτης χωρίς να παίζει και τελικά τα βρήκε με τον Παναθηναϊκό στα 14 εκ. ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός έφερε έναν παίκτη που θα γεμίσει το ΟΑΚΑ, φέρνει και πάλι την ελπίδα και το όραμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού και δείχνει, ότι πάει για πρωτάθλημα. Ο Αλαφούζος ήθελε πολύ να κάνει την μεταγραφή και ο Κοτσόλης που ασχολείται δύο μήνες με τον παίκτη περίμενε τον έφερε με το μέρος του Παναθηναϊκού και έκλεισε το μεγαλύτερο deal στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Τώρα όλοι περιμένουν να δουν στο γήπεδο τον Ουναΐ με την πράσινη φανέλα και να φωνάζουν "Ουναΐ έλα μας έχει πιάσει τρέλα".