Ολυμπιακός: Αφήνει δανεικό στον ΟΦΗ τον Νους

Ο Τιάγκο Νους θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει με τον ΟΦΗ όπως είναι γνωστό. Ο 25χρονος θα ενισχύσει τα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας του Πειραιά.

Αυτό, όμως, δεν θα γίνει άμεσα. Όπως φαίνεται ο Νους θα παραμείνει στο Ηράκλειο και θα αγωνίζεται με τη φανέλα του ΟΦΗ. Με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακού. Σε μια συμφωνία που θα έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, όταν και θα επανεξεταστεί το αν θα παραμείνει εκεί μέχρι τέλος της σεζόν, ή αν θα ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό.

Η συμφωνία για Νους και Αποστολάκη φτάνει τα 3.000.000 ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωσή της, έπαιξε η διάθεση του Ολυμπιακού να μην πάρει άμεσα τους παίκτες, με τον ΟΦΗ να έχει σημαντικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.