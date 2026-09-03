· Ολυμπιακός · ΟΦΗ

Ολυμπιακός: Αφήνει δανεικό στον ΟΦΗ τον Νους

Ο Αργεντινός όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει στην Κρήτη με τη μορφή δανεισμού, τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη. 

Ολυμπιακός: Αφήνει δανεικό στον ΟΦΗ τον Νους
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τιάγκο Νους θα γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει με τον ΟΦΗ όπως είναι γνωστό. Ο 25χρονος θα ενισχύσει τα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής της ομάδας του Πειραιά.

Αυτό, όμως, δεν θα γίνει άμεσα. Όπως φαίνεται ο Νους θα παραμείνει στο Ηράκλειο και θα αγωνίζεται με τη φανέλα του ΟΦΗ. Με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακού. Σε μια συμφωνία που θα έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, όταν και θα επανεξεταστεί το αν θα παραμείνει εκεί μέχρι τέλος της σεζόν, ή αν θα ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό.

Η συμφωνία για Νους και Αποστολάκη φτάνει τα 3.000.000 ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωσή της, έπαιξε η διάθεση του Ολυμπιακού να μην πάρει άμεσα τους παίκτες, με τον ΟΦΗ να έχει σημαντικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:45 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επίσημο το deal με Μπέιλι - Ανακοινώθηκε ο Τζαμαϊκανός

00:44 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αφήνει δανεικό στον ΟΦΗ τον Νους

00:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας

00:33 SUPER LEAGUE

Είναι γεγονός: Ο Αζεντίν Ουναΐ παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι το 2030!

00:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν υπό καταρρακτώδη βροχή

00:03 OPINION

Το μπαμ του καλοκαιριού με Ουναΐ και ο Αλαφούζος έκανε δώρο στον κόσμο που είναι σε έξαρση!

23:47 ΣΠΟΡ

Ενισχύθηκε με Τριφύλλη ο Παναθηναϊκός

23:30 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το τεράστιο deal για Ουναΐ – Στην Αθήνα ο Μαροκινός!

23:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Τούμπα: Προσωρινή διακοπή στο ΠΑΟΚ - ΟΦΗ λόγω βροχής

23:14 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ξανά στα «κιτρινόμαυρα» ο Ζοάο Μάριο

23:13 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στη μεικτή 4Χ100μ.

23:02 SUPER LEAGUE

Κονούρ: «Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Άουγκσμπουργκ για τον Γιάκιτς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας