Παναθηναϊκός: Δανεικός στην Κολόμπους Κρου ο Ανάς Ζαρουρί

Ο Ανάς Ζαρουρί βγάζει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για να φορέσει «κιτρινόμαυρα» και να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Μαροκινός παραχωρήθηκε δανεικός στην Κολόμπους Κρου, ομάδα των ΗΠΑ που αγωνίζεται στο MLS.

Η συμφωνία προβλέπει και οψιόν αγοράς, αν ο Ζαρουρί πείσει τους Αμερικανούς με τις εμφανίσεις του. O Μαροκινός εξτρέμ αγωνίστηκε μια σεζόν με το «τριφύλλι», συν τα ματς των προκριματικών που πρόλαβε να δώσει.

Συνολικά μέτρησε 50 συμμετοχές, σκοράροντας 8 φορές και βγάζοντας 4 ασίστ.