· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Δανεικός στην Κολόμπους Κρου ο Ανάς Ζαρουρί

Ο Μαροκινός εξτρέμ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα του MLS, με τη συμφωνία να προβλέπει και οψιόν αγοράς. 

Παναθηναϊκός: Δανεικός στην Κολόμπους Κρου ο Ανάς Ζαρουρί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ανάς Ζαρουρί βγάζει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για να φορέσει «κιτρινόμαυρα» και να μετακομίσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Μαροκινός παραχωρήθηκε δανεικός στην Κολόμπους Κρου, ομάδα των ΗΠΑ που αγωνίζεται στο MLS.

Η συμφωνία προβλέπει και οψιόν αγοράς, αν ο Ζαρουρί πείσει τους Αμερικανούς με τις εμφανίσεις του. O Μαροκινός εξτρέμ αγωνίστηκε μια σεζόν με το «τριφύλλι», συν τα ματς των προκριματικών που πρόλαβε να δώσει.

Συνολικά μέτρησε 50 συμμετοχές, σκοράροντας 8 φορές και βγάζοντας 4 ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κιλιάν Εμπαπέ: Στόχος επικίνδυνης συμμορίας ληστών και απαγωγέων

01:06 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Με Νους η ευρωπαϊκή λίστα των Κρητικών - Τι ισχύει για Αποστολάκη

01:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Δανεικός στην Κολόμπους Κρου ο Ανάς Ζαρουρί

00:45 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Επίσημο το deal με Μπέιλι - Ανακοινώθηκε ο Τζαμαϊκανός

00:44 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Αφήνει δανεικό στον ΟΦΗ τον Νους

00:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα highlights από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας

00:33 SUPER LEAGUE

Είναι γεγονός: Ο Αζεντίν Ουναΐ παίκτης του Παναθηναϊκού μέχρι το 2030!

00:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν υπό καταρρακτώδη βροχή

00:03 OPINION

Το μπαμ του καλοκαιριού με Ουναΐ και ο Αλαφούζος έκανε δώρο στον κόσμο που είναι σε έξαρση!

23:47 ΣΠΟΡ

Ενισχύθηκε με Τριφύλλη ο Παναθηναϊκός

23:30 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Το τεράστιο deal για Ουναΐ – Στην Αθήνα ο Μαροκινός!

23:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Τούμπα: Προσωρινή διακοπή στο ΠΑΟΚ - ΟΦΗ λόγω βροχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας