Ολυμπιακός: Επίσημο το deal με Μπέιλι - Ανακοινώθηκε ο Τζαμαϊκανός

Με δυναμικό... τρόπο ολοκλήρωσε τις μεταγραφές του καλοκαιριού ο Ολυμπιακός, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης (03/09), λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή της ευρωπαϊκής λίστας, οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν με κάθε... επισημότητα την έναρξη συνεργασίας με τον Λίον Μπέιλι.

Ο Τζαμαϊκανός ταξίδεψε την Τετάρτη (02/09) στην Αθήνα, έπειτα από την προφορική συμφωνία που υπήρξε στις διαπραγματεύσεις των «ερυθρόλευκων» με την Άστον Βίλα και μετά από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με την ελληνική ομάδα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Kingston, αποκτήθηκε από την Aston Villa, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές (23 γκολ και 25 ασίστ) και κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Roma (11 συμμετοχές), Leverkusen (156 συμμετοχές, 39 γκολ, 25 ασίστ) και Genk (77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ).

Εχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στην Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.

Με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει χριστεί 41 φορές διεθνής και έχει πετύχει έντεκα γκολ.

Λίον, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλοσωρίζει και σου εύχεται κάθε επιτυχία».