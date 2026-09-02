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Ολυμπιακός: Προφορική συμφωνία για Μπέιλι - Στην Αθήνα για ιατρικά ο Τζαμαϊκανός

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λέον Μπέιλι φέρεται πως βρίσκεται ο Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Προφορική συμφωνία για Μπέιλι - Στην Αθήνα για ιατρικά ο Τζαμαϊκανός
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Όπως σας έχουμε ενημερώσει, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στο «στόχαστρό» τους τον διεθνή μέσο της Άστον Βίλα και τις τελευταίες ώρες είχαν εντείνει τις προσπάθειές τους για την απόκτησή του, θέλοντας να εκμεταλλευτούν το γεγονός πως δεν ήταν στα άμεσα πλάνα του Ουνάι Έμερι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Πειραιώτες έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τους «χωριάτες» για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Όπως τονίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Λέον Μπέιλι βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Αθήνα, ούτως ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο Τζαμαϊκανός μέσος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

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