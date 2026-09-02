Κύπελλο Ελλάδας: Ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του Αστέρα Aktor για το ματς με τον Λεβαδειακό

Στο δεύτερο και καθοριστικό στάδιο της δικαστικής διαμάχης περνά η υπόθεση του Asteras AKTOR με τον Λεβαδειακό, καθώς η έφεση των Αρκάδων θα εκδικαστεί την Πέμπτη (3/9) στις 16:00 από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Η ομάδα της Τρίπολης έκανε ένσταση, μετά την ήττα με 2-0 από τους Βοιωτούς στα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας, υποστηρίζοντας πως υπήρξε αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδειακού.

Η πρωτόδικη απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής ήταν αρνητική και πλέον απομένει η εκδίκαση της έφεσης.