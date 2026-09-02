Κύπελλο Ελλάδας: Ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του Αστέρα Aktor για το ματς με τον Λεβαδειακό

Την Πέμπτη (3/9, 16:00) εκδικάζεται η έφεση του Αστέρα Aktor, μετά τη δικαίωση του Λεβαδειακού από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Κύπελλο Ελλάδας: Ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του Αστέρα Aktor για το ματς με τον Λεβαδειακό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο δεύτερο και καθοριστικό στάδιο της δικαστικής διαμάχης περνά η υπόθεση του Asteras AKTOR με τον Λεβαδειακό, καθώς η έφεση των Αρκάδων θα εκδικαστεί την Πέμπτη (3/9) στις 16:00 από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ.

Η ομάδα της Τρίπολης έκανε ένσταση, μετά την ήττα με 2-0 από τους Βοιωτούς στα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας, υποστηρίζοντας πως υπήρξε αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδειακού.

Η πρωτόδικη απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής ήταν αρνητική και πλέον απομένει η εκδίκαση της έφεσης.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:51 ΣΠΟΡ

Σερβία - Ελλάδα: Σοκαριστικός τραυματισμός της Αγγελοπούλου - Έπαιζαν κλαίγοντας οι συμπαίκτριές της

17:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Ιδανικό τελείωμα του Ζίνι για το 1-0 της Ένωσης (Video)

17:27 SUPER LEAGUE

ΔΕΑΒ: Καλεί σε ακρόαση τον ΠΑΟΚ για το ματς με τον Ατρόμητο

17:20 SUPER LEAGUE

Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ - Έλυσε το συμβόλαιό του με την Μπεσίκτας

17:18 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Υπογράφει άμεσα ο Ουναΐ έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους»

16:55 EUROLEAGUE

Ατυχία με Κλαρκ στη Μακάμπι

16:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ

16:43 SUPER LEAGUE

Ανεβάζει την προσφορά για Ζέλσον η Κράσνονταρ

16:33 ΣΠΟΡ

Εθνική πόλο: Νίκησε την Τουρκία και πάει για την πέμπτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες

16:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ορίστηκε η εκδίκαση της έφεσης του Αστέρα Aktor για το ματς με τον Λεβαδειακό

16:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Νίκολιτς – Ντεμπούτο για Λυκογιάννη

16:09 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Προφορική συμφωνία για Μπέιλι - Στην Αθήνα για ιατρικά ο Τζαμαϊκανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας