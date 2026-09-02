Ατυχία με Κλαρκ στη Μακάμπι
Ο Τζίμι Κλαρκ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του Ισραήλ και θα χάσει το ξεκίνημα της Euroleague.
Πλήγμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Τζίμι Κλαρκ να τραυματίζεται και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις να χάνει την εκκίνηση της σεζόν.
Η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ο παίκτης υποφέρει από τραυματισμό στον μηρό και θα χάσει το ξεκίνημα της σεζόν 2026-27 και την πρώτη αγωνιστική της Euroleague.
Βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων ο παίκτης αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται το επόμενο διάστημα.
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