· Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ατυχία με Κλαρκ στη Μακάμπι

Ο Τζίμι Κλαρκ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας του Ισραήλ και θα χάσει το ξεκίνημα της Euroleague.

Ατυχία με Κλαρκ στη Μακάμπι
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Πλήγμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Τζίμι Κλαρκ να τραυματίζεται και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις να χάνει την εκκίνηση της σεζόν.

Η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ο παίκτης υποφέρει από τραυματισμό στον μηρό και θα χάσει το ξεκίνημα της σεζόν 2026-27 και την πρώτη αγωνιστική της Euroleague.

Βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων ο παίκτης αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται το επόμενο διάστημα.

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