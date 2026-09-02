Ατυχία με Κλαρκ στη Μακάμπι

Πλήγμα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Τζίμι Κλαρκ να τραυματίζεται και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις να χάνει την εκκίνηση της σεζόν.

Η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ο παίκτης υποφέρει από τραυματισμό στον μηρό και θα χάσει το ξεκίνημα της σεζόν 2026-27 και την πρώτη αγωνιστική της Euroleague.

Βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων ο παίκτης αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται το επόμενο διάστημα.