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ΔΕΑΒ: Καλεί σε ακρόαση τον ΠΑΟΚ για το ματς με τον Ατρόμητο

«Εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του γηπέδου του Περιστερίου», αναφέρει χαρακτηριστικά η κλήση του «Δικέφαλου». 

ΔΕΑΒ: Καλεί σε ακρόαση τον ΠΑΟΚ για το ματς με τον Ατρόμητο
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Η ΔΕΑΒ καλεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ακρόαση, με αφορμή συμπεριφορά των φιλάθλων του «Δικέφαλου» στο εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Καλεί σε ακρόαση, στις 07/09/2026, την ΠAE ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα από φιλάθλους της, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις 30/08/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, για το πρωτάθλημα της Super League 1, περιόδου 2026-2027 και αφορά ειδικότερα σε εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές του ανωτέρω σταδίου.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

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