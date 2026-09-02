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Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ - Έλυσε το συμβόλαιό του με την Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ζοάο Μάριο, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού στην ΑΕΚ.

Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ - Έλυσε το συμβόλαιό του με την Μπεσίκτας
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Ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την επιστροφή του στην ΑΕΚ, καθώς η Μπεσίκτας ανακοίνωσε επίσημα τη λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους κοινή συναινέσει, εξέλιξη που ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του 33χρονου άσου στην Ένωση.

Ο Ζοάο Μάριο βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελευταίες διαδικασίες για την επιστροφή του στην ΑΕΚ. Εφόσον ολοκληρωθούν και τα τυπικά, ο Πορτογάλος θα φορέσει ξανά τη φανέλα της Ένωσης, ενισχύοντας τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας.

Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας:

«Το συμβόλαιο του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ζοάο Μάριο Ναβάλ Ντα Κόστα Εντουάρντο λύθηκε με αμοιβαία συμφωνία.

Ευχαριστούμε τον παίκτη για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα».

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