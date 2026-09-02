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Ανεβάζει την προσφορά για Ζέλσον η Κράσνονταρ

Η Κράσνονταρ επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ζέλσον Μάρτινς, ανεβάζοντας το ποσό στα 6 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Ανεβάζει την προσφορά για Ζέλσον η Κράσνονταρ
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Νέα προσπάθεια για την απόκτηση του Ζέλσον Μάρτινς φέρεται να κάνει η Κράσνονταρ, καταθέτοντας βελτιωμένη πρόταση στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ρωσική ομάδα προσφέρει πλέον 6 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ, αυξάνοντας την αρχική της πρόταση, η οποία ανερχόταν στα 5 εκατ. ευρώ.

Η νέα προσφορά βρίσκεται ήδη στα χέρια της διοίκησης του Ολυμπιακού, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα πριν λάβει την τελική της απόφαση.

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