Ανεβάζει την προσφορά για Ζέλσον η Κράσνονταρ

Νέα προσπάθεια για την απόκτηση του Ζέλσον Μάρτινς φέρεται να κάνει η Κράσνονταρ, καταθέτοντας βελτιωμένη πρόταση στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ρωσική ομάδα προσφέρει πλέον 6 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ, αυξάνοντας την αρχική της πρόταση, η οποία ανερχόταν στα 5 εκατ. ευρώ.

Η νέα προσφορά βρίσκεται ήδη στα χέρια της διοίκησης του Ολυμπιακού, η οποία εξετάζει όλα τα δεδομένα πριν λάβει την τελική της απόφαση.