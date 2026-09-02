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Κιαπίνι: «Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για τίτλους και ευρωπαϊκή πορεία»

Ο Αλεσάντρο Κιαπίνι επέστρεψε στα καθήκοντά του στην ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού και έθεσε τους στόχους για τη νέα σεζόν.

Κιαπίνι: «Έτοιμος ο Παναθηναϊκός για τίτλους και ευρωπαϊκή πορεία»
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Ο Ιταλός κόουτς του τριφυλλιού, μετά τον αποκλεισμό της Ουγγαρίας στο EuroVolley, έδωσε το «παρών» στην προπόνηση στο κλειστό του Μετς.

Μαζί του ήταν και ο στατιστικολόγος Βασίλης Μακρής, που ήταν στο επιτελείο του στην Εθνική ομάδα της Ουγγαρίας.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αλεσάντρο Κιαπίνι σημείωσε τα εξής:

«Βρισκόμαστε στην αρχή της προετοιμασίας. Για μένα είναι η πρώτη μέρα. Έχουμε λίγες αθλήτριες γιατί οι περισσότερες αγωνίζονται ακόμα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είμαστε θετικοί και χαρούμενοι με αυτά που βλέπουμε τις πρώτες μέρες. Έχουμε σημαντικούς στόχους μπροστά μας. Θα συμμετέχουμε στο Challenge Cup και φέτος, έχουμε το Πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ που θα είναι η πρώτη επίσημη διεκδίκηση τίτλου.

Θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική. Έχουμε νέα μέλη στην ομάδα αλλά πιστεύω έχουμε δημιουργήσει ένα καλό σύνολο μεταξύ των περσινών αθλητριών και των καινούριων. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να έχουμε ισορροπία και πιστεύω ότι και φέτος θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια καλή ομάδα. Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε, είμαστε πολύ θετικοί και χαρούμενοι».

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