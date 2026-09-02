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Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Νίκολιτς – Ντεμπούτο για Λυκογιάννη

Με αρκετές αλλαγές παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Νίκολιτς – Ντεμπούτο για Λυκογιάννη
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Με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι της παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, στην πρεμιέρα της «Ένωση» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μπρινιόλι θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα και Λυκογιάννη να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Καϊρίνεν, Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα, ενώ ο Μάνταλος βρίσκεται επίσης στο αρχικό σχήμα και θα φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στην επίθεση ξεκινούν οι Καλοσκάμης και Ζίνι.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Καϊρίνεν, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μάνταλος, Καλοσκάμης, Ζίνι, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Πήλιος, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Βιτάλις, Ρέλβας, Χριστακόπουλος, Αργυρίου, Σαχαμπό.

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