ΑΕΚ: Ξανά στα «κιτρινόμαυρα» ο Ζοάο Μάριο

Ο Ζοάο Μάριο πανηγύρισε την περασμένη σεζόν την κατάκτηση της Super League με την ΑΕΚ, έχοντας μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό στα playoffs, το οποίο «σφράγισε» τον τίτλο.

Ο Πορτογάλος έφτασε στην Ελλάδα για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την Τετάρτη (02/09) η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του.

Κατά την περσινή του παρουσία στην Ένωση, ο Ζοάο Μάριο αγωνίστηκε σε 31 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 26 ήταν για το πρωτάθλημα και τα πέντε για το Κύπελλο, σημειώνοντας συνολικά τρία γκολ.