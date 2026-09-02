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Ροντινέι: Επίσημα στη Σάντος μέχρι το 2027 - Το «αντίο» του Ολυμπιακού

Ο Ροντινέι αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς ανακοινώθηκε από τη Σάντος.

Ροντινέι: Επίσημα στη Σάντος μέχρι το 2027 - Το «αντίο» του Ολυμπιακού
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Ο Ροντινέι επιστρέφει στην πατρίδα του, έπειτα από 3,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, όπου αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ομάδας και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο των «ερυθρόλευκων».

Ο 34χρονος δεξιός μπακ-χαφ μετακόμισε στον Πειραιά τον Ιανουάριο του 2023 και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Ολυμπιακό πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου, του Super Cup και του Conference League.

Συνολικά, ο Βραζιλιάνος κατέγραψε 157 συμμετοχές, 12 γκολ και 28 ασίστ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρέτησαν τον έμπειρο άσο μέσω των social media, ευχαριστώντας τον για τις στιγμές που μοιράστηκαν και ευχόμενοι κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

https://www.instagram.com/p/DcyqeT6igET/

Από την πλευρά της, η Σάντος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ροντινέι, καλωσορίζοντάς τον στον σύλλογο και επισημαίνοντας την επιτυχημένη πορεία του τόσο στη Βραζιλία όσο και στην Ευρώπη.

Ο ίδιος ο Ροντινέι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στην πατρίδα του και τη δυνατότητα να φορέσει τη φανέλα της Σάντος, δηλώνοντας έτοιμος να τα δώσει όλα για τον νέο του σύλλογο.

«Τι ικανοποίηση και τιμή να μπορώ να φορέσω αυτή τη φανέλα. Είμαι έτοιμος να δώσω τη ζωή μου γι' αυτόν τον σύλλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/Dcymu1kx1_c/
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