Σολά: «Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού – Τζιρόνα για Ουναΐ», αποκαλύπτει ο Καταλανός δημοσιογράφος

Ο Νιλ Σολά… μπαίνει στο χορό των έγκυρων Ισπανών δημοσιογράφων, που κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Τζιρόνα, για τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ. Ο Καταλανός έγκυρος ρεπόρτερ που ειδικεύεται στα θέματα και της συγκεκριμένης ομάδας, υποστηρίζει πως υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο Σολά ήταν αυτός που πρώτος διέψευσε τις φήμες πως ο Ουναΐ ταξιδεύει με άδεια απ’ την Τζιρόνα, για να «κλείσει» στον Άγιαξ. Τονίζοντας, μάλιστα, πως δεν θα πάει εκεί. Πριν μία μέρα, διέψευδε και τα δημοσιεύματα για συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Ισπανική ομάδα. Ξεκαθαρίζοντας πως οι προτάσεις των «πράσινων» έχουν απορριφθεί.

Η τελευταία του ανάρτηση, κάνει λόγο για προφορική συμφωνία. Με 14.000.000 στην Τζιρόνα, συν 1 εκατ. μπόνους και 20% μεταπώλησης.

Και, μάλιστα, αναφέρει πως ο Ουναΐ -σε μια κίνηση έξτρα πίεσης προφανώς- δεν έχει πάει στις δύο τελευταίες προπονήσεις της ομάδας.

«Προφορική συμφωνία μεταξύ Τζιρόνα και Παναθηναϊκού για την μεταγραφή του Ουναΐ στην Ελλάδα, με ποσά που θα φτάσουν τα 14 εκατ. συν 1εκατ. (μπόνους) και 20% σε μελλοντική πώληση.

Η “επίθεση” που εξηγήσαμε χθες βράδυ (σ.σ. εννοεί τις νέες προτάσεις του Παναθηναϊκού) είναι πλέον πραγματικότητα.

Ο παίκτης δεν έχει προπονηθεί ούτε χθες, ούτε σήμερα».