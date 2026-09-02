Η Ελλάδα «λύγισε» από τη Σερβία στα προημιτελικά του EuroVolley

Η Εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σερβίας, αλλά και το σοκ από τον σοβαρό τραυματισμό της Αγγελοπούλου, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 σετ, στα προημιτελικά του EuroVolley.

Η Ελλάδα «λύγισε» από τη Σερβία στα προημιτελικά του EuroVolley
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Μια εκπληκτική πορεία μέχρι τις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης ολοκληρώθηκε για την Εθνική βόλεϊ Γυναικών, η οποία ηττήθηκε με 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία στον προημιτελικό του EuroVolley 2026.

Η Ελλάδα είχε ήδη γράψει ιστορία με την πρόκρισή της για δεύτερη φορά στα προημιτελικά της διοργάνωσης (μετά από 35 χρόνια), έχοντας σημειώσει τέσσερις νίκες στην τελική φάση.

Απέναντι στη Σερβία, όμως, η διαφορά δυναμικότητας και οι σημαντικές απουσίες ήταν καταλυτικές.

Ο Απόστολος Οικονόμου δεν είχε στη διάθεσή του τη Φαίη Μπακοδήμου, ενώ στις αρχές του δεύτερου σετ η Εθνική έχασε και την Αγγελοπούλου με τραυματισμό, που σόκαρε τους πάντες. Η Ελληνίδα ακραία αποχώρησε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μπρνο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-20, 25-17)

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