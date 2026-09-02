Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Αλεξίου (video)

Άτυχος στάθηκε ο Χρήστος Αλεξίου στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Νέστο Χρυσούπολης για το Κύπελλο Ελλάδας.

Στο 53ο λεπτό, ο νεαρός στόπερ ανέβηκε ψηλά στην επίθεση και επιχείρησε δυνατό σουτ με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι.

Στη συνέχεια, ο Αλεξίου έπεσε στο έδαφος, με τον Έλληνα αμυντικό να μην είναι σε θέση να συνεχίσει την αναμέτρηση. Στο 57' ο Αλεξίου αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Χριστακόπουλο να παίρνει τη θέση του.