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Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Αλεξίου (video)

Ο Χρήστος Αλεξίου τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Νέστο Χρυσούπολης και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο.

Νέστος Χρυσούπολης - ΑΕΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Αλεξίου (video)
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Άτυχος στάθηκε ο Χρήστος Αλεξίου στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Νέστο Χρυσούπολης για το Κύπελλο Ελλάδας.

Στο 53ο λεπτό, ο νεαρός στόπερ ανέβηκε ψηλά στην επίθεση και επιχείρησε δυνατό σουτ με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι.

Στη συνέχεια, ο Αλεξίου έπεσε στο έδαφος, με τον Έλληνα αμυντικό να μην είναι σε θέση να συνεχίσει την αναμέτρηση. Στο 57' ο Αλεξίου αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, με τον Χριστακόπουλο να παίρνει τη θέση του.

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