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Καλαμάτα – ΑΕΛ: Μάχη στη Νεάπολη για το Κύπελλο Ελλάδας

Η Καλαμάτα υποδέχεται την ΑΕΛ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στον ενιαίο όμιλο.

Καλαμάτα – ΑΕΛ: Μάχη στη Νεάπολη για το Κύπελλο Ελλάδας
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Καλαμάτα κι ΑΕΛ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Νεάπολη.

Η «Μαύρη Θύελλα» προέρχεται από το 2-2 με τον Βόλο στην πρεμιέρα και θέλει να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, ώστε να ενισχύσει τις πιθανότητές της για πρόκριση.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς την Κυριακή (20/09) ακολουθεί η αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, επίσης στη Νεάπολη.

Το Καλαμάτα – ΑΕΛ είναι προγραμματισμένο για τις 16:30 και θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΛ αναζητά τους πρώτους της βαθμούς στη League Phase, καθώς στην πρεμιέρα ηττήθηκε 0-4 από τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, τη Δευτέρα ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πύργο για τη Super League 2.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Αχμέντ Λαυρέντη Κοσσονού και Νίκος Ζτούπης, ενώ για λόγους ξεκούρασης δεν συμπεριλήφθηκαν οι Σπύρος Ρισβάνης, Μιχάλης Μπούσης και Ανδρέας Μακρής.

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