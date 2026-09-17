Νέα δικαστική ήττα για Λιόλιο: Δικαίωση για 25 εργαζομένους της ΕΟΚ, νέο χρέος ύψους 800.000 ευρώ

Ένας ακόμα μεγάλος «πονοκέφαλος» για τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος την ημέρα που έδινε συνέντευξη χωρίς να πει… τίποτα, ο Άρειος Πάγος δικαίωνε 25 εργαζομένους της ΕΟΚ, οι οποίοι διεκδικούν συνολικά 800.000 ευρώ.

Νέα δικαστική ήττα για Λιόλιο: Δικαίωση για 25 εργαζομένους της ΕΟΚ, νέο χρέος ύψους 800.000 ευρώ
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Μεγάλη δικαστική νίκη για 25 εργαζόμενους της ΕΟΚ, νέα τεράστια δικαστική ήττα για τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Όπως έγινε γνωστό ο Άρειος Πάγος δέχθηκε με χθεσινή του απόφαση την αναίρεση των 25 εργαζομένων της ΕΟΚ και ανέτρεψε την απόφαση του Εφετείου που είχε γείρει υπέρ της Ομοσπονδίας. Το ποσό που διεκδικούν συνολικά, μαζί με τους νόμιμους τόκους, ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Το 2021, με πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασία —με κωδικούς taxisnet που κυκλοφορούσαν στον αέρα— εξελέγη ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ. Από τις πρώτες κινήσεις του Λιόλιο ήταν η περικοπή του 30% των μισθών των 25 υπαλλήλων. Και από τότε ξεκίνησε μια τεράστια δικαστική «διαμάχη» για τους ίδιους.

Δικαστήρια, ασφαλιστικά μέτρα, επιθεώρηση εργασίας και πολλές άλλες κινήσεις… Η απάντηση του Βαγγέλη Λιόλιου ήταν να ασκήσει έφεση για τις αποφάσεις που είχε χάσει και εκεί γνώρισε την ολοκληρωτική ήττα.

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