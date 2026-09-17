Η Ιταλίδα διαιτητής έχει περισσότερους followers και από ομάδες!

Έτοιμη για Serie A, μην πούμε και Champions League!

Η Ιταλίδα διαιτητής έχει περισσότερους followers και από ομάδες!
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Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί τρόποι για να τραβήξεις τα βλέμματα. Να βάλεις γκολ στο 90’, να κάνεις μια μεγάλη απόκρουση, να σηκώσεις ένα τρόπαιο ή να γίνεις viral για κάποιον εντελώς άσχετο λόγο. Η Giuliana Vigile φαίνεται πως βρήκε έναν λίγο διαφορετικό δρόμο.

Η 23χρονη Ιταλίδα είναι assistant referee στις μικρότερες κατηγορίες του ιταλικού ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενη σε Serie D και Eccellenza, και σύμφωνα με την αξιολόγηση της ιταλικής ομοσπονδίας διαιτητών, η παρουσία της στα παιχνίδια κάθε άλλο παρά περνά απαρατήρητη.

Λέτε να φταίει το ότι στο Instagram έχει περισσότερους από 250.000 followers;

Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, μιλάμε για αριθμό που ξεπερνά τους followers αρκετών επαγγελματικών ποδοσφαιρικών ομάδων, καθώς το κοινό της δεν περιορίζεται στην Ιταλία. Οι followers της έρχονται από διάφορες χώρες, γεγονός που έχει μετατρέψει το προφίλ της σε ένα μικρό social media phenomenon.

Από τα βιβλία στη γραμμή του γηπέδου

Η ζωή της Vigile δεν περιστρέφεται μόνο γύρω από το ποδόσφαιρο. Σπουδάζει International and Diplomatic Sciences στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, ενώ τα Σαββατοκύριακα αφήνει τα βιβλία στην άκρη και πιάνει τη σημαία του επόπτη αγώνων.

Και κάπως έτσι, μέσα στην ίδια εβδομάδα μπορεί να τη βρεις να διαβάζει για διεθνείς σχέσεις και λίγες ημέρες αργότερα να προσπαθεί να πάρει την πιο δύσκολη απόφαση του αγώνα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

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Όπου παίζει, κοιτάνε περισσότερο

Η δημοτικότητα που έχει αποκτήσει στα social media έχει αρχίσει να περνάει και από την οθόνη στο γήπεδο, με την La Gazzetta dello Sport να έχει ήδη ασχοληθεί με την περίπτωσή της, σημειώνοντας ότι τα παιχνίδια στα οποία συμμετέχει συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με περισσότερους θεατές και κάμερες να βρίσκονται γύρω από τον αγωνιστικό χώρο.

Το Instagram μπορεί να της έφερε τη δημοσιότητα, όμως η ίδια φαίνεται να έχει πολύ πιο συγκεκριμένο στόχο. Τη Serie A.

Εμείς θα της ευχηθούμε και Champions League μια μέρα, μέχρι και Μουντιάλ! Αφού δεν μπορεί να προκριθεί η Εθνική Ιταλίας, ας συμμετάσχει μια Ιταλίδα διαιτητής.

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