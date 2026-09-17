Μέσι: Σκόραρε το 100ο του γκολ για την Ίντερ Μαϊάμι και την οδήγησε στην κατάκτηση του Campeones Cup

Ο Μέσι σκόραρε σε ακόμα έναν τελικό, σημείωσε το 100ο γκολ με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι και πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στη μυθική του καριέρα

Μέσι: Σκόραρε το 100ο του γκολ για την Ίντερ Μαϊάμι και την οδήγησε στην κατάκτηση του Campeones Cup
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Ακόμα μια σεζόν, ακόμα ένας τίτλος για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έκλεισε έναν «αίωνα» γκολ αφού πέτυχε ήδη το 100ο του γκολ με την φανέλα της Ίντερ ΜαΪάμι και την οδήγησε σε νέο τίτλο.

Πέρυσι ο Μέσι πανηγύρισε τον τίτλο του MLS, ο οποίος ήταν και ο πρώτος στην ιστορία της Ίντερ Μαϊάμι και λίγους μήνες αργότερα άνοιξε τον δρόμο για νέα κατάκτηση τίτλου για την ομάδα της Φλόριντα.

Λόγος γίνεται για το Campeones Cup, δηλαδή το Super Cup με τους πρωταθλητές Αμερικής να συγκρούονται με με την πρωταθλήτρια Μεξικού, Κρουζ Αζούλ, με τον Μέσι να ανοίγει το σκορ με κεφαλιά στο 24ο λεπτό και τον Καζεμίρο να βάζει το κερασάκι στην τούρτα στο 81ο λεπτό.

Lionel Messi
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O Λιονέλ Μέσι με το τέρμα που άνοιξε το σκορ στον τελικό έφτασε τα 100 γκολ με την Ίντερ Μαϊάμι (έγινε ο ταχύτερος παίκτης στην ιστορία του MLS που έφτασε τα 100 γκολ με τον σύλλογό του σε όλες τις διοργανώσεις) και τα 36 σε τελικούς, ενώ έφτασε τους 49 τίτλους στην μυθική καριέρα του.

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