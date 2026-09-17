EuroVolley: Ψάχνει την τρίτη νίκη και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στους «16» η Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική ομάδα ανδρών αντιμετωπίζει το απόγευμα της Πέμπτης (17/9, 17.00, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ) την Σλοβακία στην PalaPanini Arena της Μόντενα για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του EuroVolley με στόχο την πολυπόθητη τρίτη νίκη και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για τη συνέχεια του τουρνουά.

Έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στον Α’ όμιλο, πριν αφήσει τη Μόντενα για το Τορίνο και τη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Μετά τις δύο συνεχόμενες νίκες με 3-1 επί της Σλοβενίας και της Σουηδίας, η Ελλάδα βρίσκεται στις 2 νίκες και στις 2 ήττες με 6 βαθμούς και απέναντι στη Σλοβακία θα αναζητήσει το τρίτο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα και την τρίτη της νίκη συνολικά στη διοργάνωση.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια του ομίλου, καθώς η τελική κατάταξη παραμένει ανοιχτή.

Η αναμέτρηση Τσεχία–Σλοβενία το βράδυ της Τετάρτης είναι καθοριστική για τα δεδομένα που θα διαμορφωθούν ενόψει της τελευταίας ημέρας. Σε περίπτωση νίκης της Σλοβενίας, η Εθνική θα διατηρήσει πιθανότητες ακόμη και για τη 2η θέση του ομίλου, με την τελική κατάταξη να εξαρτάται και από την αναμέτρηση της Ιταλίας με την Σλοβενία, που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα το βράδυ της Πέμπτης.

Αν επικρατήσει η Τσεχία, τότε θα εξασφαλίσει ότι θα βρίσκεται πάνω από την Ελλάδα στην τελική βαθμολογία και η «γαλανόλευκη» θα επικεντρωθεί στη μάχη για την 3η θέση.

Σε κάθε περίπτωση, πρώτο ζητούμενο για την Εθνική είναι η δική της δουλειά απέναντι στη Σλοβακία και, ιδανικά, μία καθαρή νίκη που θα της προσθέσει τρεις βαθμούς και θα την ανεβάσει στους 9, ενώ παράλληλα θα της δώσει πολύτιμους βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη. Στη συνέχεια, η «γαλανόλευκη» θα περιμένει την ολοκλήρωση του ομίλου για να μάθει την τελική της θέση και τον αντίπαλό της στη φάση των «16».

Οι διασταυρώσεις με τον Γ’ όμιλο

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες του Α’ ομίλου διασταυρώνονται στη φάση των «16» με τις αντίστοιχες του Γ’ ομίλου, στον οποίο συμμετέχουν η διοργανώτρια Φινλανδία, το Βέλγιο, η Δανία, η Σερβία, η Ολλανδία και η Εσθονία.

Τα ζευγαρώματα γίνονται χιαστί (1ος–4ος και 2ος–3ος), κάτι που σημαίνει ότι εφόσον η Ελλάδα καταλάβει την 3η θέση του Α’ ομίλου θα αντιμετωπίσει τον 2ο του Γ’ ομίλου, ενώ ως 4η θα βρει απέναντί της τον νικητή του Γ’ ομίλου.

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου του Ευρωβόλεϊ ανδρών

Όλοι οι αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Η πρεμιέρα του ομίλου θα γίνει στη Νάπολι ανάμεσα στην διοργανώτρια Ιταλία και την Σουηδία και οι υπόλοιποι αγώνες του ομίλου στην Μόντενα.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβενία – Σουηδία 3-0 (25-16, 25-21, 25-12)Ιταλία – Σλοβακία 3-1 (25-17, 25-27, 25-10, 25-19)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

Σλοβακία – Τσεχία 0-3 (21-25, 14-25, 20-25)Σλοβενία – Ελλάδα 1-3 (18-25, 25-19, 23-25, 20-25)

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

Ελλάδα – Σουηδία 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-20)Τσεχία – Ιταλία 1-3 (25-23, 16-25, 20-25, 20-25)

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

Σουηδία – Σλοβακία 3-1 (19-25, 25-23, 25-21, 25-19)22.00: Τσεχία – Σλοβενία

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβακία – Ελλάδα22.05: Ιταλία – Σλοβενία

Η βαθμολογία του Α’ ομίλου

1.Ιταλία, 4 νίκες – 0 ήττες, 12 βαθμοί, 12-2 σετ, 348-276 πόντοι2.Τσεχία, 3 νίκες – 1 ήττα, 8 βαθμοί, 10-6 σετ, 359-347 πόντοι3.Σλοβενία, 2 νίκες – 1 ήττες, 6 βαθμοί, 7-3 σετ, 244-205 πόντοι4.Ελλάδα, 2 νίκες – 2 ήττες, 6 βαθμοί, 7-8 σετ, 334-348 πόντοι5.Σουηδία, 1 νίκη – 4 ήττες, 4 βαθμοί, 6-13 σετ, 400-435 πόντοι6.Σλοβακία, 0 νίκες – 2 ήττες, 0 βαθμοί, 1-9 σετ, 278-350 πόντοι