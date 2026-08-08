Κουλιεράκης και Τζίμας αντάλλαξαν φανέλες μετά το Μπράιτον-Ρόμα

Μπράιτον και Ρόμα συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους «γλάρους» να επικρατούν με 3-0 στο μεταξύ τους φιλικό.

Για την Μπράιτον αγωνίστηκε ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 61ο λεπτό. Από την πλευρά της Ρόμα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 51’.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κουλιεράκης βρέθηκε με τον Στέφανο Τζίμα, που αγωνίζεται επίσης στην Μπράιτον.

Οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν κοινό παρελθόν στον ΠΑΟΚ, αντάλλαξαν φανέλες μετά το παιχνίδι, δημιουργώντας ένα όμορφο ελληνικό στιγμιότυπο που μοιράστηκαν και στα social media.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η Μπράιτον πήρε το προβάδισμα στο 29ο λεπτό με τον Ρουτέρ, ενώ ο Αγιάρι ανέλαβε δράση στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας δύο γκολ στο 40’ και στο 49’, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.