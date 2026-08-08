· Μπράιτον Χοβ Άλμπιον · Ρόμα

Κουλιεράκης και Τζίμας αντάλλαξαν φανέλες μετά το Μπράιτον-Ρόμα

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, Κουλιεράκης και Τζίμας συναντήθηκαν, με τους δύο πρώην συμπαίκτες στον ΠΑΟΚ να ανταλλάσσουν φανέλες

Κουλιεράκης και Τζίμας αντάλλαξαν φανέλες μετά το Μπράιτον-Ρόμα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπράιτον και Ρόμα συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τους «γλάρους» να επικρατούν με 3-0 στο μεταξύ τους φιλικό.

Για την Μπράιτον αγωνίστηκε ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 61ο λεπτό. Από την πλευρά της Ρόμα, ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 51’.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κουλιεράκης βρέθηκε με τον Στέφανο Τζίμα, που αγωνίζεται επίσης στην Μπράιτον.

Οι δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν κοινό παρελθόν στον ΠΑΟΚ, αντάλλαξαν φανέλες μετά το παιχνίδι, δημιουργώντας ένα όμορφο ελληνικό στιγμιότυπο που μοιράστηκαν και στα social media.

Όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η Μπράιτον πήρε το προβάδισμα στο 29ο λεπτό με τον Ρουτέρ, ενώ ο Αγιάρι ανέλαβε δράση στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας δύο γκολ στο 40’ και στο 49’, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στο Λίβερπουλ για ιατρικά και υπογραφές ο Αραούχο»

10:52 EUROLEAGUE

«Πωλείται στην οικογένεια Μπας η Βιλερμπάν»

10:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα 88 έκλεισε ο αρχιτέκτονας του έπους του 2004, Ότο Ρεχάγκελ: Οι ευχές της ΕΠΟ

10:07 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Πάει για βασικός με τη Ναϊμέγκεν ο Ζότα Σίλβα - Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ ενόψει ρεβάνς

09:46 ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Στίβου Κ20: Στον τελικό των 400μ. με εμπόδια η Ιακωβάκη

09:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βασικός ο Ορτέγκα στην ήττα-σοκ της Ρίβερ από την Τίγκρε

08:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μοναδική στιγμή: Ο Ντε Πολ σκόραρε και αφιέρωσε το γκολ στην οικογένεια του Μέσι (vid)

08:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Ροσάριο για την κηδεία του πατέρα του ο Μέσι και η οικογένειά του

08:34 EUROBASKET

Εθνική Παίδων: Για την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U16 κόντρα στη Γεωργία - Πού θα δείτε τον αγώνα

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας Vs Τζόλης: Τα «χρυσά» παιδιά της Ελλάδας έρχονται αντιμέτωπα

08:04 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/08) - «Κεντούσε» ο Βιτάλις

07:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διαιτησία: Ο Τασιόπουλος στο Τρίκαλα – ΑΕΛ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας