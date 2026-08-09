· Εφές Αναντόλου

Αναντολού Εφές: Χάνει την αρχή της σεζόν ο Παπαγιάννης

Ο Γιώργος Παπαγιάννης συνεχίζει τη θεραπεία του και, σύμφωνα με τον Team Manager της Αναντολού Εφές, Οζγκιούρ Αλιούζ, δεν θα είναι διαθέσιμος στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αναντολού Εφές: Χάνει την αρχή της σεζόν ο Παπαγιάννης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Team Manager της Αναντολού Εφές, Οζγκιούρ Αλιούζ, μίλησε στο «Bein Sports» και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Γιώργου Παπαγιάννη, αποκαλύπτοντας πως ο Έλληνας σέντερ δεν αναμένεται να προλάβει την έναρξη της νέας σεζόν.

Όπως ανέφερε, η θεραπεία του Παπαγιάννη βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κατάστασή του να αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση. Το ίδιο ισχύει και για τον Κορντινιέ, με κανέναν από τους δύο παίκτες να μην υπολογίζεται στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

«Οι θεραπείες των Παπαγιάννη και Κορντινιέ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ωστόσο, φαίνεται πως κανένας από τους δύο δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν, αλλά η κατάστασή τους αξιολογείται εβδομάδα με την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλιούζ.

COMMENTS
LATEST NEWS
11:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στο Λίβερπουλ για ιατρικά και υπογραφές ο Αραούχο»

10:52 EUROLEAGUE

«Πωλείται στην οικογένεια Μπας η Βιλερμπάν»

10:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τα 88 έκλεισε ο αρχιτέκτονας του έπους του 2004, Ότο Ρεχάγκελ: Οι ευχές της ΕΠΟ

10:07 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Πάει για βασικός με τη Ναϊμέγκεν ο Ζότα Σίλβα - Τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ ενόψει ρεβάνς

09:46 ΣΠΟΡ

Παγκόσμιο Στίβου Κ20: Στον τελικό των 400μ. με εμπόδια η Ιακωβάκη

09:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βασικός ο Ορτέγκα στην ήττα-σοκ της Ρίβερ από την Τίγκρε

08:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μοναδική στιγμή: Ο Ντε Πολ σκόραρε και αφιέρωσε το γκολ στην οικογένεια του Μέσι (vid)

08:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στο Ροσάριο για την κηδεία του πατέρα του ο Μέσι και η οικογένειά του

08:34 EUROBASKET

Εθνική Παίδων: Για την πρώτη της νίκη στο Eurobasket U16 κόντρα στη Γεωργία - Πού θα δείτε τον αγώνα

08:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας Vs Τζόλης: Τα «χρυσά» παιδιά της Ελλάδας έρχονται αντιμέτωπα

08:04 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (09/08) - «Κεντούσε» ο Βιτάλις

07:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Διαιτησία: Ο Τασιόπουλος στο Τρίκαλα – ΑΕΛ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας