Αναντολού Εφές: Χάνει την αρχή της σεζόν ο Παπαγιάννης

Ο Team Manager της Αναντολού Εφές, Οζγκιούρ Αλιούζ, μίλησε στο «Bein Sports» και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Γιώργου Παπαγιάννη, αποκαλύπτοντας πως ο Έλληνας σέντερ δεν αναμένεται να προλάβει την έναρξη της νέας σεζόν.

Όπως ανέφερε, η θεραπεία του Παπαγιάννη βρίσκεται σε εξέλιξη, με την κατάστασή του να αξιολογείται σε εβδομαδιαία βάση. Το ίδιο ισχύει και για τον Κορντινιέ, με κανέναν από τους δύο παίκτες να μην υπολογίζεται στην έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

«Οι θεραπείες των Παπαγιάννη και Κορντινιέ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Ωστόσο, φαίνεται πως κανένας από τους δύο δεν θα είναι διαθέσιμος στην έναρξη της σεζόν, αλλά η κατάστασή τους αξιολογείται εβδομάδα με την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλιούζ.