Παναθηναϊκός: Θέλει να κάνει το καλύτερο στο τέλος – Ο χαφ το… γλυκό

Οι κακές εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό, έφεραν αρκετές συζητήσεις αναφορικά με το τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Ειδικά αναφορικά με τη μεσαία γραμμή, όπου τα προβλήματα ήταν σημαντικά. Κυρίως στο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 προ ημερών.

Η γνώμη αρκετών ήταν πως πρέπει να διαφοροποιηθεί η λογική του Παναθηναϊκού στη μεταγραφική του στόχευση. Κοινώς να αναζητήσει όχι έναν κεντρικό χαφ, αλλά κυρίως αμυντικό μέσο. Με βασικό χαρακτηριστικό τις εντάσεις.

Σε αυτό το συμπέρασμα οδήγησε και η απόκτηση του Κάνγκουα, καθώς ο Αφρικανός είναι χαφ με δημιουργικές αρετές, πατάει στην αντίπαλη περιοχή, δημιουργεί και σκοράρει, έχοντας εξαιρετικούς αριθμούς τις τελευταίες σεζόν.

Ο σχεδιασμός του «τριφυλλιού», όμως, δεν διαφοροποιείται ούτε στο ελάχιστο αναφορικά με τον χαφ. Οι «πράσινοι» αναζητούν τον κεντρικό μέσο (box to box) που θα έχει ισορροπία ανασταλτικά και δημιουργικά, με έξτρα προσόν την ένταση στο παιχνίδι του. Το να μπορεί να παίξει και ως «6», δεν είναι αναγκαίο σε καμία περίπτωση.

Αυτό που θέλουν στο «τριφύλλι», είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής να κάνει τη διαφορά. Να πρόκειται για το… γλυκό στη θερινή μεταγραφική περίοδο. Όχι για να εντυπωσιάσει τον κόσμο, αλλά για να αυξήσει κατακόρυφα την ποιότητα της ομάδας. Αποτελώντας ουσιαστικά αυτόν από τον οποίο θα ξεκινά η ενδεκάδα στα χαφ.

Στην ποιότητά του, να εμπεριέχεται και η ηγετική του φύση. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ικανή να οδηγήσει το γκρουπ. Το οποίο αποτελείται κυρίως από νέα παιδιά, ταλαντούχα, που προσπαθούν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Χρειάζονται λοιπόν την σωστή καθοδήγηση κι εντός αγωνιστικού χώρου.

Αυτόν τον μέσο αναζητά ο Παναθηναϊκός και δεν θα κάνει πίσω στις απαιτήσεις του μέχρι να τον βρει. Οικονομικά έχει σημαντική δυνατότητα για την υπέρβαση, όπως έχει φανεί και στις προηγούμενες κινήσεις που έγιναν.

Το πιθανότερο αυτή τη στιγμή, είναι πως δεν θα πρόκειται για κάποιο όνομα που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μόλις γίνει γνωστό, οι φίλαθλοι θα αντιληφθούν αμέσως τι παίκτη πήρε η ομάδα τους.