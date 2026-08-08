· ΠΑΟΚ

Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Κωνσταντέλιας!

Γεννήθηκε η κορούλα του νεαρού άσου του ΠΑΟΚ, ένα χρόνο μετά τη γέννηση του γιου του, αυξάνοντας την ευτυχία του ζευγαριού. 

Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο Κωνσταντέλιας!
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Πανευτυχής ο Γιάννης Κωνσταντέλιας! Ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ, είδε την οικογένειά του να μεγαλώνει και την ευτυχία του να μην έχει όρια πλέον! Το Σάββατο (8/8) η σύζυγός του έφερε στον κόσμο την κορούλα τους. Κάνοντας για δεύτερη φορά μπαμπά τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Ο Κωνσταντέλιας τον Ιούνιο του 2025 είχε γίνει πρώτη φορά μπαμπάς, με τη γέννηση του γιου του. Τον οποίο προ ημερών πήρε μαζί του στην είσοδο των ποδοσφαιριστών στο γήπεδο της Τούμπας.

Πλέον, το χαμόγελό του μεγάλωσε, καθώς η οικογένειά του συμπληρώθηκε με τον ερχομό της κορούλας του.

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