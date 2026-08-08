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Αντίπαλος Ολυμπιακού: Ήττα για τη Ναϊμένγκεν πριν την κρίσιμη ρεβάνς

Η ολλανδική ομάδα τα έκανε… θάλασσα στην πρεμιέρα της στην Eredivisie και ηττήθηκε στην έδρα της απ’ την Τέλσταρ με 2-1. 

Αντίπαλος Ολυμπιακού: Ήττα για τη Ναϊμένγκεν πριν την κρίσιμη ρεβάνς
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Το μυαλό της Ναϊμένγκεν ήταν στην ρεβάνς με τον Ολυμπιακό. Την ερχόμενη Τρίτη (11/8) για την πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League. Έτσι, η πρεμιέρα της στην Eredivisie αποδείχθηκε εφιαλτική.

Η αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από την Τέλσταρ, στην πρεμιέρα του ολλανδικού πρωταθλήματος. Η NEC παρατάχθηκε με τέσσερις αλλαγές και πλήρως διαφοροποιημένη αμυντική γραμμή σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι απέναντι στους «ερυθρόλευκους».

Στο 23’ είχε δεχτεί και τα δύο τέρματα, με τον Σίρχαους να μειώνει στο 83’ από ασίστ του Τάντιτς.

ΝΑΪΜΕΝΓΚΕΝ: Κρέταζ, Περέιρα, Νέιμασιτς (46΄Σίρχαους), Φόνβιλ, Μπίσοφ, Ουαϊσά (79΄Μορ), Χάνσεν-Άαροεν, Μοντέιρο (64΄Σάντλερ), Λεμπρετόν (64΄Γουίλουμσον), Τσέρι (64΄Λίνσεν), Τάντιτς

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