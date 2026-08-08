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ΟΦΗ: Έρχεται στην Κρήτη για τις υπογραφές ο Ντίκμαν

Ο Λορέντζο Ντίκμαν βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τον ΟΦΗ, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στον κρητικό σύλλογο, την Μπάρι και τον Ιταλό δεξιό μπακ-χαφ.

ΟΦΗ: Έρχεται στην Κρήτη για τις υπογραφές ο Ντίκμαν
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Ο Λορέντζο Ντίκμαν αναμένεται να αποτελέσει το νέο απόκτημα του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί είχαν προχωρήσει τις επαφές με την Μπάρι για την απόκτηση του 29χρονου αμυντικού και πλέον έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία και μεταξύ των τριών πλευρών.

Ο Ντίκμαν αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή (09/08) στο Ηράκλειο, ενώ την επόμενη ημέρα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τον ΟΦΗ και θα ξεκινήσει άμεσα προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.

Μάλιστα, η χρονική συγκυρία επιτρέπει στον ΟΦΗ να εντάξει τον Ιταλό στη λίστα για τα Playoffs του Europa League. Την περασμένη σεζόν είχε γεμάτη παρουσία με την Μπάρι, καταγράφοντας 28 συμμετοχές, ένα γκολ και τρεις ασίστ. Μάλιστα, ήταν συμπαίκτης με τον νέο στόπερ του ΟΦΗ, Δημήτρη Νικολάου.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στις Μπρέσια, ΣΠΑΛ και Βερόνα, έχοντας αποκτήσει σημαντικές παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο.

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