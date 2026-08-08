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«Σέλτικ, Μάλαγα και Μπέρνλι παρακολουθούν την περίπτωση του Τέιλορ»

Στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Γκρεγκ Τέιλορ, με τις Μάλαγα και Μπέρνλι να εξετάζουν την περίπτωση του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ, την ώρα που η Σέλτικ φέρεται να εξετάζει την επιστροφή του.

«Σέλτικ, Μάλαγα και Μπέρνλι παρακολουθούν την περίπτωση του Τέιλορ»
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Το μέλλον του Γκρεγκ Τέιλορ εξακολουθεί να απασχολεί τα Μέσα της πατρίδας του, με τη Daily Record να αναφέρει πως ο Τέιλορ βρίσκεται στη λίστα της Σέλτικ, αλλά και των Μάλαγα και Μπέρνλι.

Ο 28χρονος αριστερός μπακ μετακόμισε στον ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι, αποχωρώντας από τη Σέλτικ έπειτα από έξι χρόνια παρουσίας στη Γλασκώβη. Ο Τέιλορ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά έως τον Ιούνιο του 2028, ωστόσο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα μέσα στο φετινό καλοκαίρι.

Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής στη Σέλτικ, η οποία αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνάς της. Οι πρωταθλητές Σκωτίας θέλουν να αποκτήσουν έναν ποδοσφαιριστή που θα αποτελέσει εναλλακτική επιλογή για τον Κίραν Τίρνεϊ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες της Record Sport, τόσο η Μάλαγα όσο και η Μπέρνλι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Τέιλορ, δημιουργώντας νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του.

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