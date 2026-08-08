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«Σε συζητήσεις με τη Φενέρμπαχτσε ο Λουκάκου»

Δίαυλο επικοινωνίας με την πλευρά του Ρομέλου Λουκάκου έχει ανοίξει η Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

«Σε συζητήσεις με τη Φενέρμπαχτσε ο Λουκάκου»
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Δυναμικό μπάσιμο για την απόκτηση του Ρομέλου Λουκάκου έχει κάνει η Φενέρμπαχτσε, η οποία βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή γραμμή με την πλευρά του Βέλγου σταρ, όπως αποκαλύπτει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τον ίδιο τον πρόεδρο του τουρκικού συλλόγου να αναλαμβάνει προσωπικά τις επαφές για να ολοκληρωθεί το σπουδαίο deal.

Την ίδια στιγμή, ο Ρομάνο ξεκαθαρίζει πως η Μονακό δεν συμμετέχει πλέον στις συζητήσεις, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, καθώς η αποχώρηση του διεθνούς επιθετικού από τη Νάπολι θεωρείται πλέον θέμα χρόνου.

Την περσινή σεζόν, ο 33χρονος στράικερ ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα τραυματισμού, καταγράφοντας μόλις 5 συμμετοχές στη Serie A με απολογισμό ένα γκολ.

Στο Μουντιάλ έπαιξε κομβικό ρόλο στην πορεία του Βελγίου μέχρι τα προημιτελικά, πετυχαίνοντας συνολικά τρία τέρματα σε έξι παιχνίδια.

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